Die Fliesentrends 2022 bei F & H Fliesen

Modern, romantisch oder elegant – bei F & H Fliesen aus Klosterlechfeld findet man die Fliesentrends 2022. Einen Überblick kann man sich in der 500 Quadratmeter großen Ausstellung verschaffen.

Sie sind haltbar, sie sind vielfältig und gerade in puncto Design lassen sie keine Wünsche offen: Fliesen. Denn vom 70er-Jahre-Charme hat man sich in Sachen Optik längst verabschiedet. Heute sorgen Fliesen für eine völlig neue Raumwirkung und bestechen durch edle Muster wie Beton- oder Naturoptik, bringen Farbe ins Haus oder sorgen durch besonders große Maße für die nötige Eleganz.

Fliesen bieten schier unendliche Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Damit man bei all der Auswahl den Überblick behält, sorgen Profis mit der richtigen Beratung für den Durchblick. So auch das Familienunternehmen F & H Fliesen Verlegung GmbH aus Klosterlechfeld. Die Expertinnen und Experten, die zum „Händler des Jahres 2017“ gewählt wurden, kümmern sich bereits seit 1987 mit Herz und (Sach)verstand um die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung stehen die Profis von F & H Fliesen zur Seite.

Einen Überblick, welche Möglichkeiten es gibt, erhält man in der 500 Quadratmeter großen Fliesenausstellung. Durch ihre große Vielfalt zählt diese zu den schönsten in ganz Bayern. Kein Wunder: Findet man hier doch die aktuellsten Trends, Besonderheiten und Neuheiten aus den Bereichen Fliesen & Naturstein. Der Hingucker sind auch hier die großformatigen Fliesen. Die XXL-Variante sorgt durch ihre geringe Stärke und die wenigen Fugen für eine edle, moderne Raumatmosphäre.

F & H Fließen aus Klosterlechfeld erstellt Ihr Traumbad in 3D

Oft fehlt es einem bei der Planung an Vorstellungskraft. Wo sollen die Fliesen platziert werden, welche Farbe macht sich gut und können noch Lichtakzente integriert werden? Auf alle diese Fragen und noch mehr gibt es bei F & H Fliesen die Antworten. Mit dem 3D-Badplaner kann man sein persönliches Traumbad entwerfen. Am Ende erhält man ein komplettes Angebot und einen farbigen Ausdruck. So ist auch die Auswahl der passenden Accessoires einfacher.

Bei seinen Produkten setzt das Klosterlechfelder Mittelstandsunternehmen auf höchste Qualität. Daher findet man ausschließlich Artikel bekannter Marken im Sortiment. Ergänzt wird das umfangreiche Fliesenkonzept durch die Bereiche Sanitär und Kamin.

Übrigens wird demnächst auch ein ganz besonderer Augsburger in der Fliesenausstellung zu Gast sein: Der Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste besucht F & H Fliesen. Wann? Das wird in der nächsten Magazinausgabe verraten.