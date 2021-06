Aktuell gibt es Rabatte bei Stefan Herdelt in Gersthofen

Ob Gartenmöbel, einen Grill, Strandkorb oder Sonnenschirm: Gerade sind viele Artikel der Stefan Herdelt GmbH in Gersthofen reduziert. Warum und Herdelts Empfehlungen...

Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel. Man findet es immer wieder zwischen Grills, Gartenmöbeln und Strandkörben. Auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche der Stefan Herdelt GmbH ist nicht nur genügend Platz, um sich Inspiration für den eigenen Garten oder Balkon zu holen, sondern auch, um Abstände zu wahren.

Garten, Balkon, Sommer, Sonne und Grillen - Einschränkungen durch Corona

Doch nicht nur Grillgeräte gibt es bei Herdelt. Auch Grillzubehör verkauft der Gersthofer Fachbetrieb. Foto: Julia Paul

„Die Saison ist wegen der Corona-Pandemie schwierig“, erzählt Inhaber Stefan Herdelt. Zuerst durfte er gar nicht öffnen, später konnte er Kunden nur mit negativem Corona-Test hineinlassen. Viele hielten sich zurück. Kaum war die Regel außer Kraft, machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Es war kalt, windig und regnete. Niemand dachte an den Garten, Grillen und Gemütlichkeit.

Jetzt ist das Wetter wieder besser. Vor einer neuen Herausforderung steht das Gersthofer Fachgeschäft dennoch: Es hat Probleme, Ware zu bekommen. Teilweise ziehen sich Lieferschwierigkeiten bis in den Herbst. Wie gut, dass das Lager zu Saisonbeginn heuer so voll wie nie zuvor war. Ist doch etwas nicht mehr vorrätig, verkauft Herdelt teilweise die Ausstellungsstücke.

Vom Campinggrill bis zur Grillstation: Grills und Zubehör gibt´s in Gersthofen

Der neueste Trend zum Grillen 2021: Feuerplatten. Auch die gibt es in Gersthofen. Foto: Julia Paul

Vom kleinen Campinggrill bis zur riesigen Grillstation stehen über 100 Exemplare bereit. Dazu gibt es passendes Zubehör: Grillzangen, Schürzen, Handschuhe, auch Pizzasteine und andere Aufsätze. Ein besonderer Trend sind Feuerplatten. Sie sorgen für einen gemütlichen Abend: Feuer machen, gemeinsam grillen, essen, Reste in die Glut spachteln, einölen, fertig!

Für alle, die darüber hinaus noch Know-how möchten, gibt es jetzt auch wieder Grillkurse. Gleich im Juli finden zwei statt – natürlich mit notwendigen Hygienemaßnahmen. „Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage – oder einfach anrufen“, lädt Herdelt ein. Bei ihm gibt es nicht nur die richtigen Utensilien und Kurse, sondern auch fachkundige Unterstützung bei der Kaufentscheidung. „Wir legen großen Wert auf die Schulung unserer Mitarbeiter, damit wir unseren Kunden eine kompetente Beratung bieten können“, so der Experte.

Stefan Herdelt GmbH Gartenmöbel Strankkörbe Grill & mehr Gersthofen Foto: Julia Paul

Outdoorküchen, Gartenmöbel und Sonnenschirme bei Stefan Herdelt

Wer größer denkt, für den sind Outdoorküchen eine Option. „Man kann dank Modulbauweise klein anfangen und sich erst einmal zwei, drei Teile holen und im nächsten Jahr aufstocken“, rät Herdelt. Im Möbelbereich ist Dining – insbesondere Lounge Dining – ein großes Thema. Hierbei kombinieren Tische, Bänke und Stühle die Funktion zum Essen und zum Entspannen. Damit die Hitze einen dabei nicht allzu sehr trifft, empfiehlt der Inhaber des gleichnamigen Geschäfts einen Sonnenschirm. Vom kleinsten Mittelstock- mit zwei Metern Durchmesser bis zum vier auf vier Meter großen Ampelschirm ist in allen Preislagen etwas möglich.

Eine Dining Lounge kombiniert zwei Funktionen: entspannen und essen. Verschiedene Garnituren sind bei Herdelt gerade im Angebot. Foto: Julia Paul

Wo kann ich einen Strandkorb kaufen? In Gersthofen!

Auch Strandkörbe sind beliebt. Wer jetzt bestellt, bekommt sein persönliches Exemplar in der Regel gegen November. Manche kommen auch früher. Der ein oder andere mag jetzt enttäuscht sein – der Sommer ist vorbei, was soll man dann noch mit dem Strandkorb. Doch Herdelt weiß es auch hier besser: „Im Sommer ist es sowieso zu heiß für Strandkörbe. Im Herbst wird es in ihnen erst so richtig gemütlich. Sie bieten Wind- und Blickschutz. Man kann sich also wunderbar zurückziehen und die letzten Sonnenstrahlen genießen.“

Ob klein (links unten) oder groß: Die Stefan Herdelt GmbH hat den passenden Strandkorb für jedermann. Foto: Julia Paul

Ob Gartenmöbel, Grillgeräte, Strandkörbe oder nur ein Sonnenschirm: Aktuell sind viele Artikel der Stefan Herdelt GmbH reduziert. In allen Bereichen gibt es verlockende Angebote. Die Möbel kann man nach Vereinbarung abholen oder sich nach Hause liefern lassen.