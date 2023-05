Schluss mit Öl und Gas!

Klimafreundlich und CO2-neutral heizen mit Pellets. ÖkoFEN ist dafür der richtige Partner.

Die Energie- und Klimakrise ist derzeit so deutlich zu spüren wie noch nie. Neben den politischen Maßnahmen, kann jeder Einzelne seinen aktiven Beitrag leisten und den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranbringen. Im Privatbereich hat der Wechsel von fossiler Energie auf eine klimaschonende Pelletheizung den größten Effekt für unsere Umwelt.

Pellets sind die komfortabelste und modernste Form, 100 Prozent klimaneutral zu heizen. Sie sind wirtschaftlich, regional verfügbar, umweltfreundlich und krisensicher. Pelletheizungen zeichnen sich durch eine effiziente und saubere Verbrennung aus. Mit einem Anteil von nur 1,2 Prozent (PM 2,5) nehmen sie keinen Einfluss auf die Feinstaubemissionen in Deutschland und gehören zu den saubersten Holzfeuerungsanlagen. Mit der ÖkoFEN ZeroFlame®- Verfeuerungstechnologie sind sogar Staubemissionen nahe dem Nullwert möglich.

Spezialist und Vorreiter der Pelletheiztechnik ist die österreichische Firma ÖkoFEN, deren Deutschlandzentrale sich in Mickhausen befindet. Bei ÖkoFEN gibt es Pelletheizungen und platzsparende Lagerlösungen für nahezu jeden Bedarf, bis hin zu Pufferspeichern und Solarkollektoren. Die Heizungsregelung kann bequem via Smartphone und PC per App erfolgen. Über 150.000 moderne Pelletheizungen wurden weltweit seit der Firmengründung 1989 installiert und haben bis heute über elf Millionen Tonnen CO2 eingespart. Jede ÖkoFEN Pelletheizung spart im Schnitt rund 8,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist so viel, wie drei Diesel Pkw mit 15.000 Kilometern Laufleistung jährlich ausstoßen. Damit ist die Pelletheizung die Klimaschutzmaßnahme Nr. 1 und ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Deshalb wird der Einbau auch 2023 staatlich bezuschusst. Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und der Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen gibt es dafür gleich zwei Möglichkeiten. So kann man sich bis zu 20 Prozent Zuschuss auf die Investitionskosten sichern!

In vielen Regionen wird das Heizen mit Pellets auch kommunal oder länderspezifisch gefördert. Auch die CO2-Steuer, die seit 2021 auf fossile Brennstoffe eingeführt wurde, lässt sich mit einer CO2-neutralen Pelletheizung sparen.

Umwelt- und kostenbewusste Hauseigentümer setzen auch deshalb auf Pellets, da sie aus dem heimischen, nachwachsenden Rohstoff Holz sind, das als Nebenprodukt im Sägewerk anfallen. Für die Herstellung von Pellets wird kein Baum gefällt und lange Transportwege wie bei Öl und Gas entfallen. Zudem überzeugen die Wirtschaftlichkeit und die Nutzerfreundlichkeit im Alltag. Die Einbringung der Pellets erfolgt vollautomatisch und auch die Ascheentleerung über eine komfortable Aschebox ist bei ÖkoFEN dank modernster Technik eine staubfreie Angelegenheit.

ÖkoFEN veranstaltet zum „Heizen mit Pellets“ Infotage, die seit März wieder jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr in Mickhausen stattfinden. Neben Vorträgen und individuellen Beratungsgesprächen sorgt ein Weißwurst- Frühstück für einen gemütlichen Samstagvormittag. pm

Die nächsten Infotage finden an folgenden Samstagen statt: 3. Juni, 2. September, 7. Oktober und 4. November. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon (0 82 04) 29 80-0 oder per e-Mail an info@oekofen.de.