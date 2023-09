Bauberufe bieten spannende Zukunft

Handwerksberufe in der Baubranche bieten vielseitige Zukunftschancen. Welche, erfährst du hier.

Ein nigelnagelneues Mobiltelefon oder ein Elektro-Auto für ein Jahr – sogar der Führerschein dazu wird in manchen Fällen bezahlt. Handwerksbetriebe bieten Nachwuchskräften zahlreiche Benefits und Karrierechancen. Vor allem aber bringt die Arbeit im Handwerk und speziell in Bauberufen zwei Dinge: Erfüllung und Stolz. Schließlich kann man als junger Mensch am Ende des Tages sagen: Das habe ich mit meinem Team gebaut. Und langweilig wird es in der Baubranche nie.

Baustellen mit Robotik und 3D-Druck

Denn: viele Firmen erproben gerade beispielsweise die Möglichkeiten des Einsatzes von Robotern auf ihren Baustellen und auch der 3D-Druck wird künftig eine Rolle bei Bauprojekten spielen. Damit lassen sich neue und komplexe Formen realisieren.

Neues Technologietransferzentrum eröffnet 2024 in Aichach

„Die Technische Hochschule Augsburg eröffnet zudem im Jahr 2024 in Aichach ein neues Technologietransferzentrum für den Holz- und Massivbau, in dem diese neuen Techniken im Mittelpunkt stehen“, erklärt Alfred Kailing, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben (HWK). Hightech ist auch in der Baubranche nicht mehr wegzudenken. Eine spannende Zukunft wartet auf junge Menschen, die sie mitgestalten können. Der Einstieg in die Ausbildung ist noch bis Jahresende möglich. In der Internet-Lehrstellenbörse der HWK Schwaben (lehrstellenboerse-schwaben.de) sind für den Raum Augsburg und Aichach-Friedberg derzeit 47 offene Ausbildungsplätze im Bau- und Ausbauhandwerk gemeldet. pm

Unterstützung durch HWK

Die HWK Schwaben unterstützt junge Menschen und auch Betriebe, beim Thema Ausbildung, passgenau zusammenzufinden. Ansprechpartnerinnen sind Mona Vlcek, Telefon (08 21)32 59-14 39 oder E-Mail: mona.vlcek@hwk-schwaben.de, und Ulrike Pröll, Telefon (08 21)32 59-14 13 oder E-Mail: ulrike.proell@hwk-schwaben.de

Mehr Infos auch unter hwk-schwaben.de/ausbildung

