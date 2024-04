Wir gehen mit der Zeit

Chintan Patel ist einer der Assistenzarztsprecher der Inneren Medizin am AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg

Das AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg verbindet als Krankenhaus mit rund 300 Betten Tradition und Moderne. Von der Geburt bis ins hohe Alter stehen alle wichtigen medizinischen Leistungen verschiedener medizinischer Fachbereiche und medizinischer Zentren zur Verfügung.

Chintan Patel ist seit Herbst 2019 am AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg beschäftigt. Als Assistenzarzt ist er sowohl auf Station wie auch in der Notaufnahme, der Intensivstation und der Funktionsdiagnostik eingesetzt. Was ihn antreibt und bewegt, fasst Chintan Patel so zusammen: „Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten Wissen und Behandlungsmöglichkeiten in der Inneren Medizin vervielfacht haben – das hat sich nicht geändert: Wir stehen in der Tradition all jener, die sich mit ihrem geschulten diagnostischen Blick einem Mitmenschen zuwenden, der medizinische Hilfe braucht. Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass wir uns für unsere Patienten Zeit nehmen. Auch wenn die Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems sich überall immer wieder ändern, beeindruckt mich: In unseren Teams der Pflege und der Ärzte ist der Anspruch, für unsere Patienten da zu sein, immer die oberste Priorität.

Was uns stark macht

In jedem Bereich treffe ich auf Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sehr gut zusammenarbeiten kann. Von Anfang an wurde mir Verantwortung übertragen – dafür bin ich sehr dankbar. Nur so kann ich lernen und mein Wissen vertiefen. Im Team kann man immer Fragen stellen, füreinander da sein und aufeinander schauen. Dies ist gerade in intensiven Behandlungsbereichen, wie in der Notaufnahme, sehr wichtig.

Im Zeitalter der Digitalisierung verändert auch bei uns viel Neues den klinischen Alltag. Doch da wir uns für eine moderne Medizin einsetzen, bei der die Vernetzung verschiedener Abteilungen und Player in der Gesundheitsversorgung dem Wohl des Patienten dienen soll, gehen wir auch hier mit der Zeit. Dabei ist uns allen bewusst, dass die Technik nur ein Instrument sein kann, um eine hoch spezialisierte und individuelle Behandlung anbieten zu können. Die Kompetenz und Fürsorge gelingt nur von Mensch zu Mensch – gemeinsam in der Verantwortung für die Zukunft.“