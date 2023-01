GEZIAL Plus Augsburg: Jetzt Pflegekräfte anmelden

Der neue Pflege- und Gesundheitskongress GEZIAL PLUS in Augsburg hat einiges zu bieten: Hochkarätige Fachvorträge, exzellente Key-Speaker:innen und Podiumsdiskussionen zu den aktuellen Herausforderungen und Trends in der Pflegewirtschaft. Arbeitgeber sollten deshalb jetzt ihre Pflegekräfte anmelden.

Am Freitag, 10. Februar 2023, findet der „GEZIAL PLUS“ im Kongress am Park in Augsburg statt. Doch was ist „GEZIAL PLUS“ überhaupt? „GEZIAL PLUS“ ist der neue Pflege- & Gesundheitskongress für Augsburg und die Region. Die Teilnehmenden erwartet ein Tag voller wertvoller Diskussionen und Input zu aktuellen Themen in der Pflege.

Warum sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Pflegekräfte für den GEZIAL PLUS Kongress anmelden?

Die Pflege in der Region Augsburg entwickelt sich immer weiter und gewinnt an Relevanz. Mit fast 700.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört die Region zum drittgrößten Ballungsraum in Bayern. Für die künftige positive Entwicklung unserer Region und Gesellschaft ist besonders die quantitative und qualitative Pflege-Versorgung der Bevölkerung mitentscheidend. Dies gilt speziell unter dem Aspekt des demographischen Wandels und der damit verbundenen wachsenden Zahl pflegebedürftiger Menschen.

Deshalb gilt es heute mehr denn je, sich neuen Input zu den aktuellen Herausforderungen in der Pflege zu holen. GEZIAL PLUS bietet dafür den passenden Raum. Der Kongress richtet sich gezielt an diejenigen, die tagtäglich an der positiven Ausgestaltung unserer Pflege mitwirken: Pflegekräfte, Personalverantwortliche und Mitarbeitende im Pflegemanagement. Dazu gehören auch kluge, neugierige und kreative Handelnde aus dem Pflegealltag, aber auch aus der Wissenschaft und Politik, die die Entwicklungen vorantreiben. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollten also Ihre Pflegekräfte unbedingt anmelden, damit diese die neuen Strategien im Pflegealltag gekonnt umsetzen können.

Dieses Programm ist auf dem Pflege- und Gesundheitskongress in Augsburg geboten

Auf der Pflege- und Gesundheitsmesse profitieren Sie vom Fachwissen der Speaker:innen, Expertinnen und Experten. Darüber hinaus haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance sich zu vernetzen, in den intensiven Erfahrungsaustausch zu gehen und neue Motivation sowie Entscheidungssicherheit durch Praxistipps und Impulse zu generieren.

Im Rahmen der regionalen best practice-Vorstellungen, hochkarätig besetzten Diskussionsrunden und exzellenter Fachvorträge lernen die Teilnehmenden beispielsweise Strategien, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, die ausbaufähige Digitalisierung in den Einrichtungen anzuschieben, die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern oder die generalisierte Ausbildung erfolgreich umzusetzen. Dabei handelt es sich ausnahmslos um komplexe Themen einer systemrelevanten Branche, für welche GEZIAL PLUS zukunftsfähige Antworten und Lösungen liefert.

Das Nachmittags-Programm fährt mit einem Expertentreff fort, dem sogenannten „Marktplatz der Möglichkeiten und Ideen“. Die Teilnehmenden können sich hier direkt und persönlich an die Expertinnen und Experten wenden, gezielt Fragen stellen und ins Gespräch kommen. Hier finden Sie das komplette Programm und eine Übersicht aller Speaker:innen.

GEZIAL PLUS: Jetzt Tickets sichern

Der GEZIAL PLUS Pflege- und Gesundheitskongress in Augsburg bedeutet für Ihre Pflegekräfte: Tief eintauchen, frisches Wissen tanken, informieren lassen und die neuste Brancheninformation mit an die Hand bekommen. Dabei sein ist alles: Sichern Sie sich jetzt Tickets!