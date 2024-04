Mit Homöopathie auch gegen Allergien

Hatschi! Beim Thema Pollenallergie können Sie mitniesen? Mit Medikamente lassen sich die Beschwerden in den Griff zu bekommen. Aber viele Allergikerinnen und Allergiker machen dabei einen Fehler.

Bauchmuskel-Spalt

Rektusdiastase: Warum starke Bauchmuskeln Müttern helfen

Bauchmusekltraining in der Schwangerschaft oder nach der Geburt können einer Rektusdiastase entgegenwirken. Was das ist und wie man sie in den Griff bekommt.