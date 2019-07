Anzeige

Bayrisch, zünftig und in Tracht

Auch in diesem Jahr gibt es auf der Trachten-Modenschau wieder stilvolle Trachten für Madln und Buam zu bestaunen.

Trendige Trachtenmode auf dem Laufsteg

Am Volksfestmontag, also dem 29. Juli, spielt ab 19.00 Uhr die „Hopfenmusi“ zum Abend der Vereine und Verbände. Ab 20.00 Uhr startet die Trachten-Modenschau mit trendiger Trachtenmode. Das besondere daran ist, dass die „Models“ aus Neuburger Vereinen kommen. Schon in den vergangenen Jahren hatten die Madln und Buam viel Spaß bei ihren Auftritten auf dem Laufsteg.

Von Kopf bis Fuß bayrisch eingekleidet werden die Männer, damit die schönen Dirndln von echten Prachtburschen begleitet werden. Der Abend verspricht viel Spaß und optisches Vergnügen. Moderiert wird die Schau von Bernhard Mahler.

Text: amei