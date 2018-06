Anzeige

„Bella Italia“ in Wattenweiler

Nach einem Jahr Pause lädt der Sportverein Wattenweiler nun wieder zum italienischen Abend auf der Piazza da Willi (oberhalb des Sportplatzes) ein. „Buona sera“ heißt es am Samstag, 30. Juni, ab 18 Uhr. Bei freiem Eintritt und bei jeder Witterung dürfen sich die Besucher auf einen gelungenen Abend mit italienischem Flair und mediterranen Genüssen freuen.

Die „Piazza da Willi“, benannt nach seinem Besitzer Willi Maurer, bietet dafür den perfekten Rahmen – bei Sonnenschein unter freiem Himmel und bei schlechtem Wetter im Stadel. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre dekorieren die zahlreichen Helfer des Sportvereins Wattenweiler die „Piazza“ in den Landesfarben Grün, Weiß, Rot und mit viel Liebe zum Detail. Ebenso viel Liebe und Herzblut stecken in jedem einzelnen Gericht. Von Anitpasti, über Pizza aus dem Holzofen und Pasta bis hin zur Tiramisu und Panna Cotta ist alles selbst gemacht aus frischen und hochwertigen Zutaten. Natürlich darf auch der original italienische Kaffee nicht fehlen. Für kühle Getränke ist an der gemütlichen Bar selbstverständlich auch gesorgt.

Ein spontaner Kurzurlaub in Italien

Das Flair auf der „Piazza da Willi“ und die köstlichen, frisch zubereiteten italienischen Speisen entführen die Gäste nach Bella Italia und das mitten in Wattenweiler. Ein Besuch auf dem italienischen Abend des Sportvereins ist wie ein spontaner Kurzurlaub im sonnigen Süden. Und auch wer nur kurz vorbeischaut, kann sich ein Stück Italien mit nach Hause nehmen. Denn alle Gerichte gibt es auch in diesem Jahr zum Mitnehmen.