Feiern unter Palmen - drinnen wie draußen

Endlich ist es wieder soweit: Am Freitag, 9. August, findet auf dem Sportgelände des TSV Langenhaslach die fünfte Haselbeachparty statt.

Die vierte Auflage im vergangenen Jahr war dank der vielen Partybesucher, die bis früh in den Morgenstunden feierten, ein voller Erfolg. Deshalb ist das Haselbeachparty-Team auch in diesem Jahr angespornt, etwas Besonderes und Neues auf dem Sportgelände zu bieten.

Ab 21 Uhr halten wir für Euch einen Innen- sowie Außenbereich mit verschiedenen Bars und Snacks bereit. Gefeiert wird mit Euch unter Palmen im Südseepartyzelt, sowie auf dem großen Außenbereich, so dass jeder Partybesucher auf seine Kosten kommt.

Für Besucher, die eine sommerliche Erfrischung bevorzugen, halten wir unsere neu kreierte Cocktailbar mit selbstgemixten Cocktails und einem „Mallorca Special“ bereit. Dort können unsere Barkeeper besonders in der HAPPY HOUR, zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr, herausgefordert werden.

Für den passenden Beach-Sound sorgt auch in diesem Jahr „DJ MASTER G“, der sich in zahlreichen Gastauftritten in der Region einen Namen gemacht hat. Mit seiner Licht- & Lasershow macht er die Nacht zum Tag. DJ Master G hat Musik für alle Altersgruppen und jeden Musikgeschmack im Gepäck.

Der Einlass ist ab 16 Jahren mit Partypass möglich, außerdem wird die Aufsichtsübertragung akzeptiert. Zusätzliche Informationen, aktuelle Neuigkeiten und kurzfristige Änderungen werden auf der Facebook-Seite „Haselbeachparty“ bekannt gegeben.

Auf Euer Kommen freut sich der TSV Langenhaslach.