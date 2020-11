Freude schenken mit Erlebnis-Gutscheinen

Die perfekte Geschenkidee zum Fest

Freizeitspaß unter dem Weihnachtsbaum

Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr damit auch die Frage nach den perfekten Geschenken für die Liebsten. Wie wäre es, in diesem besonderen Jahr, einfach einen Tag Freude zu verschenken?

Im Skyline Park-Gutscheinshop finden Sie eine Auswahl an Geschenk-Gutscheinen, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen. Überraschen Sie Ihre Lieben mit Eintrittskarten für einen erlebnisreichen Tag in Bayerns größtem Freizeitpark oder schenken Sie gleich ein ganzes Jahr Freizeitspaß mit einer Jahreskarte. Und wer noch eine Kleinigkeit dazu sucht, wird bei Gutscheinen für ein Essen im Skyline Park oder eine Tüte gebrannte Mandeln fündig.

Der Skyline Park wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und freut sich auf Ihren Besuch in der Saison 2021!

Mit Abstand den größten Spaß in Bayern erleben! | www.skylinepark.de/gutscheine