Gut gelaunt in den Frühling mit dem superleckeren und extra krossen Haferknäcke Knäck’it von Brandt

Ohne Snack zwischen den Hauptmahlzeiten kommen wir oft nicht durch den Tag. Lecker sollte er sein, mit guten Zutaten, nicht zu süß und heutzutage auch sehr gerne vegan.

Diese Voraussetzungen erfüllen zum Beispiel neue, leckere Knäckesorten.

Die Zeit zwischen Frühstück und Mittagspause ist einfach zu lang? Oder das Nachmittagstief schlägt gnadenlos zu und das Gehirn schreit geradezu nach einer kleinen Stärkung? Es gibt viele Gründe für einen Snack zwischen den Hauptmahlzeiten. Wer allerdings beim kleinen Hunger zu Schokoriegeln, Würstchen oder süßem Gebäck greift, hat schnell zu viel Zucker und ungesundes Fett verspeist. Das geht auch ausgewogener - also her mit den guten Snacks! Eine ausgezeichnete Wahl sind zum Beispiel Zwischenmahlzeiten mit dem nährstoffstrotzenden Power-Getreide Hafer, das sich als Müsli, Porridge und Pflanzendrink mittlerweile fest in der bewussten Küche etabliert hat.

Lecker, knackig, vegan: Ein Knäckebrot mit Avocadocreme und Tomaten gibt neuen Schwung bei der Arbeit. Foto: djd/ Brandt Zwieback/Jasmin Krause

Hafer zum Wegknuspern

Das angesagte Superfood hat Brandt jetzt mit seinem neuen Knäck’it als unkomplizierte, leichte Snackidee mit Gute-Laune-Faktor ins Knäckebrotregal gebracht. Mit mindestens 20 Prozent Hafer auf 100 Prozent Vollkornbasis im Getreideanteil sind die Sorten Happy Hafer, Sunny Roggen und Lucky Sesam als leckere Zwischenmahlzeit perfekt geeignet. Das Beste: Sie sind komplett frei von tierischen Produkten und deshalb auch für Veganer und Veganerinnen bestens geeignet.

Mit Belag und auch pur ein Genuss

Die superdünnen und extra krossen Scheiben passen zu jedem Belag. Köstliche vegane Varianten sind zum Beispiel Erdnussbutter und Marmelade, Hummus mit Kräutern oder Avocadocreme mit Tomate. Und wenn es mal schnell gehen soll oder kein Aufstrich zur Hand ist, schmecken die drei Knäck’it-Sorten auch pur köstlich. Für mehr Freude im Alltag sorgen außerdem die Gute-Laune-Sprüche auf der Verpackung, von „Sing laut und nicht nur unter der Dusche“ bis „Mach heute etwas zum ersten Mal und entdecke dabei vielleicht sogar eine neue Leidenschaft“. Unser Tipp: Selbst ausprobieren, Lieblingsknäckesorte entdecken und glücklich in den Frühling starten.