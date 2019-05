Gute Gastgeber

Anzeige

Der Musikverein Fischach lädt ein zu fünf Tagen Feierei

An allen fünf Tagen kümmert sich der Musikverein Fischach wie gewohnt mit zahlreichen Helfern um das leibliche und seelische Wohl all ihrer Gäste. Denn neben gutem Essen und Trinken gibt es jede Menge Party- und Blasmusik. Ganze sieben befreundete Kapellen heißt der Musikverein Fischach heuer in seinem 1400 Quadratmeter großen, beheizten Zelt willkommen. Natürlich lassen es sich die Fischacher Musiker dabei nicht nehmen, auch selbst zum guten Unterhaltungsprogramm beizutragen. pm/roxh