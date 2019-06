Anzeige

Nackensteak-Schaschlik

Erfrischend Grillen mit Limette und Harissa

Zutaten für acht Personen

2 rote Zwiebeln

4 kleine Flaschentomaten

8 dünne Scheiben Schweinenacken (je etwa 80 g)

16 große grüne Oliven (ohne Stein)

1 Limette

1 bis 2 EL Harissa (arabische Gewürzpaste; Tube)

4 EL gutes Olivenöl

gemahlener Koriander

Kreuzkümmel

Salz

8 Grillspieße

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Tomaten waschen und in sehr dicke Scheiben schneiden. Fleisch trocken tupfen. Scheiben von der kurzen Seite her fest aufrollen, dann jeweils halbieren. Fleischröllchen, Zwiebeln, Tomaten und Oliven abwechselnd auf Spieße stecken.

Für die Marinade die Limette halbieren und den Saft auspressen. Limettensaft, Harissa und Öl verrühren. Mit einem viertel Teelöffel Koriander und gut einem halben Teelöffel Kreuzkümmel würzen. Die Spieße damit rundherum dünn einstreichen und etwa eine Stunde zugedeckt kalt stellen.

Anschließend Spieße mit Salz würzen. Auf dem heißen Grill unter Wenden etwa 15 Minuten grillen. Zwischendurch immer wieder mit der übrigen Marinade einstreichen.

Guten Appetit!

Quelle: www.lecker.de