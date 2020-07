So vermeidet man Unfälle mit Kühen

Leckeres Gemüse, Fleisch und Käse vom Grill und dazu eine leckere Beilage. Wie wäre es denn mit einem selbstgemachten Grillbrot? So geht das Bubble-Bread.

Umweltschutz

Nachhaltig denken: Schützen, was man liebt

Die Schüler der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg werden spielerisch an die Zusammenhänge der Natur herangeführt. So lernen sie Nachhaltigkeit