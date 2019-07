Anzeige

Sommertanzabend

Musik und Tanz am Mittwoch, den 31. Juli 2019

Wie im letzten Jahr gibt es auch dieses Mal wieder den „Sommertanz-Abend“ auf dem Neuburger Volksfest. Dieser findet heuer am Mittwoch, den 31. Juli, statt und als Höhepunkt des Tages wird um 22.30 Uhr das Brillantfeuerwerk gezündet.

Zum Tanz und zur Unterhaltung spielt die Band „Bernie & die Drifters“ auf, die sich aus vier Musikern und einer charmanten Sängerin der legendären Band „Tropical Rain“ zusammensetzt.

Auf die hoffentlich zahlreichen Besucher dieses kurzweiligen Abends wartet ein umfangreiches Repertoire an gepflegter, beschwingter, aber auch fetziger Tanzmusik. Veranstaltungen dieser Art mit Live-Musik gibt es immer weniger in unserer Zeit und so kommt man von Seiten der Stadt und der Festwirtin Michaela Kemper denen entgegen, die wieder einmal das Tanzbein schwingen wollen.

Natürlich sind zum „3. Sommertanzabend“ auch die treuen Teilnehmer an den Seniorentänzen mit DJ Sepp Eichinger in Neuburg und die flotten Tänzer aus der Umgebung herzlich willkommen.

Aber auch zum Zuhören und Zuschauen sind die Volksfestbesucher gerne gesehen. Sie können im Zelt oder im Biergarten bei einer Maß Juliusbier und den Schmankerln aus der Küche der Lanzl-Gastronomie den Abend genießen. Zwischendurch bietet der gut bestückte Vergnügungspark eine willkommene Abwechslung.

Und noch ein Tipp: Man kann bei dieser Gelegenheit seinen Tanzpartner gleich zum „näheren Kennenlernen“ über die „Neuburger Wiesn“ führen!

Text: Klaus Benz