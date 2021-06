Grabmale für geliebte, unvergessene Menschen

„Stirbt ein Mensch, wird die Grabstätte zu einem wichtigen Ort für die Angehörigen“, weiß Steinmetz Thomas Huber. Hier die Geschichte einer seiner Kundinnen.

„Die Zeit heilt alle Wunden.“ Wollen Menschen Elisabeth Meier trösten, hört sie diesen Satz oft. Dann nickt sie freundlich und bedankt sich. Dass der Schmerz sie innerlich zerreißt, sieht man ihr nicht an.

Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass ihr geliebter Dieter starb. Er war ihre große Liebe, der Fels in der Brandung. Manchmal kommt ihr sein Tod schon so weit weg vor. Dann wieder, als wäre es gestern erst gewesen. In diesen Momenten sitzt sie alleine am großen Esstisch in der Küche. Der Küche, die ihr Dieter in mühevoller Handarbeit nach ihren gemeinsamen Vorstellungen gebaut hat. Und jetzt ist er tot.

Täglich besucht sie sein Grab auf dem Friedhof. Noch steht das schlichte Holzkreuz am Kopfende, doch bald soll dort ein Grabstein seinen Platz finden. Robust und gleichzeitig sanft soll er sein, wie ihr geliebter Dieter.

Ein Denkmal setzen

Mit ihren Wünschen richtet sich Elisabeth Meier an Steinmetz Huber. Der Fachbetrieb aus Neusäß-Ottmarshausen hat eine sehr große Auswahl an Materialien und Ausführungen.

Gemeinsam mit der Witwe wird in einem ersten Gespräch herausgefunden, wie der Grabstein werden soll. Inhaber Thomas Huber und sein Sohn Tobias nehmen sich dabei viel Zeit und gehen auf die Wünsche der Hinterbliebenen ein.

Daraus fertigen sie dann eine Skizze des Steins an, sodass Elisabeth Meier gleich einen Eindruck davon bekommt, wie dieser mit Schrift und Porträtbild aussieht.

Rund 450 Ausstellungsstücke

Sie entschied sich schließlich für einen Lagerstein. Dabei handelt es sich um eines von rund 450 Exemplaren, die der Fachbetrieb dauerhaft vor Ort hat. „Viele Ausstellungssteine sind auch am Standort bei unserem Büro am Neuen Ostfriedhof in Augsburg zu sehen“, erklärt Thomas Huber. Elisabeth Meier entdeckte dort exakt den Stein, den sie sich für das Grab ihres Mannes vorgestellt hatte. Vorteil: Da es sich um ein Ausstellungsstück handelte, gab es den Stein zu besonderen Konditionen.

Elisabeth Meier ist froh, dass ihr in der schwersten Zeit ihres Lebens jemand die große Last von Organisation und Planung abgenommen hat. Schon für die Beerdigung wandte sie sich an den Bestattungsdienst in Schwaben, der ebenso von der Familie Huber geführt wird, und war froh über die Unterstützung durch die einfühlsamen Mitarbeiter. Hier erhielt sie alles aus einer Hand, denn Bestattungsdienst und Steinmetz Huber greifen ineinander.

Kümmert sich auch um Grabpflege

Sollte sie das Grab einmal nicht mehr pflegen können, hilft auch hier Steinmetz Huber. Dabei gibt es verschiedene Lösungen zur Grabpflege. „So kümmern wir uns zum Beispiel auf Wunsch um die Bepflanzung und Grabpflege“ erläutert Tobias Huber. Man könne aber auch eine Liegeplatte anbringen, die die Grabstelle komplett bedeckt, oder eine mit einem Pflanzausschnitt.

Endlich steht der Stein. Für Elisabeth Meier bedeutet er auch einen Abschluss des traurigsten Kapitels in ihrem Leben. Alle Wunden werden nie heilen. Aber der Schmerz wird weniger. Und zwar mit jedem Besuch am Grab. Hier ist sie ihrem Dieter nah. Wie ein Fels in der Brandung steht der Grabstein dort, robust und ruhig – so wie ihr geliebter Dieter. (ehsy/bif)

Bestattungsdienst in Schwaben Telefon (08 21) 5 89 54 50 Standorte: Hirblinger Straße 38 86154 Augsburg Zugspitzstraße 102 (Neuer Ostfriedhof) 86163 AugsburgHaunstetter Straße 24 86161 AugsburgWilhelm-März-Straße 1 86356 Neusäß- Ottmarshausen

Steinmetz Huber GmbHTelefon (08 21) 4 86 17 00 Standorte: Wilhelm-März-Straße 1 86356 Neusäß- Ottmarshausen Zugspitzstraße 102 (Neuer Ostfriedhof) 86163 Augsburg

www.steinmetz-huber.de www.bestattungsdienst-schwaben.de