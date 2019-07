Anzeige

Traditionelles Fest mit jeder Menge Musik

Unter der alten Dorflinde in Schnapphausen geht es an gut 360 Tagen im Jahr beschaulich zu. Am Wochenende aber wird dort groß gefeiert, denn dann richtet der Musikverein Behlingen-Ried das traditionelle Schnapphauser Lindenfest aus.

Zum Auftakt am Samstag, 13. Juli, spielen die Oberneufnacher Musikanten, besser bekannt als „Humpabumpa Revolution“, zum Stimmungsabend auf. Ab 20 Uhr erhalten die Besucher – wie auch den ganzen Sonntag über – zu jedem Getränk einen Losabschnitt. Und der beschert einigen Glücklichen bei der Ziehung am Sonntagabend wertvolle Sachpreise.

Bis dahin aber ist einiges geboten unter der alten Dorflinde: Am Sonntag wird nach dem Kirchenzug um 9 Uhr zunächst ein Festgottesdienst gefeiert. Den anschließenden Frühschoppen umrahmt die Musikkapelle Klosterbeuren. Kulinarisch geht es ab 11 Uhr nahtlos mit einem reichhaltigen Mittagstisch weiter, ehe am Nachmittag Kaffee, Kuchen und Eis kredenzt werden. Für Unterhaltung sorgen um 13.30 Uhr drei Tanzgruppen und eine Stunde später die Neuburger Jugendkapelle.

Die kleinen Besucher können sich beim Spielenachmittag mit der Jugendfeuerwehr vergnügen, mit der Kutsche fahren oder auf einer Hüpfburg toben. Und mit dem Schnapphauser Sonnenuntergang und Melodien des Musikvereins Langenhaslach findet das Lindenfest am Abend seinen stimmungsvollen Abschluss.