Anzeige

„Überall sind d‘ Weiber“

weitere anzeigen weniger anzeigen

Die Niederraunauer Laienschauspieler stecken mitten in den Proben für ihr neues Stück "Überall sind d‘Weiber", das am 7. März Premiere feiert.

Revolution in Niederraunau: Die Frauen wollen zur Feuerwehr! Riesenpanik bei den Männern, die ihren geliebten Männerstammtisch bei der Feuerwehr in Gefahr sehen. Sie schmieden einen Plan, um die Frauen von der Teilnahme bei der Jahreshauptversammlung abzuhalten, um so deren Aufnahme zu verhindern.

Der Plan missglückt gründlich. Die Frauen erobern die Feuerwehr. Vor lauter Aufregung vergessen die Männer dabei aber völlig die Gemeinderatswahlen. Auch hier werden sie nun von den Damen unterwandert. Die Männerehre ist tief verletzt und so versuchen sie mit einer List, sich ein wenig Männerfreiheit zurückzuerobern!

Gespielt wird Grünen Baum und zwar am 7., 8., 13., 14., 20., 21., 22., 27. und 28. März. Der Kartenvorverkauf findet am Montag, 17. Februar, von 18 bis 20 Uhr im Gasthof Grüner Baum in Niederraunau statt, hier ist keine telefonische Reservierung möglich. Ab Dienstag, 18. Februar ist dann nur noch eine telefonische Kartenvorbestellung möglich unter 01522-3341786, montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr.