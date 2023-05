Anzeige

Was kostet eine Waldbestattung?

Wer sich um die Bestattung eines Angehörigen kümmern muss oder sein eigenes Ableben vorbereiten will, findet zahlreiche Möglichkeiten, die letzte Ruhe zu gestalten. Eine davon ist eine Beisetzung der Urne unter einem Baum in einem ausgewiesenen Friedhofswald. Doch was kostet das? Ein Überblick über die finanziellen Posten, mit denen man zu rechnen hat.

Von djd-p Artikel anhören Shape