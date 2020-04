Anzeige

Weißer Spargel zu Rindermedaillons

Ein saisonales, leckeres Gericht, abgerundet mit Sauce Béarnaise

Zutaten für vier Personen

2 kg weißer Spargel

Salz

2 (circa 50 g) Lauchzwiebeln

4 Rindermedaillons (à circa 175 g)

3 EL Öl

frisch gemahlener bunter Pfeffer

125 g Butter

1 (30 g, für 1/4 Liter) Tüte Sauce Béarnaise

1-2 EL trockener Weißwein

Rosa Beeren

Zubereitung

Spargel gründlich waschen und die holzigen Enden abschneiden. Spargel schälen, in kochendes Salzwasser geben und circa 18 Minuten garen. Inzwischen Lauchzwiebeln putzen, waschen, vier grüne lange Halme abziehen. Rest Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Lauchzwiebelgrün (ganze Halme) eine Minute vor Ende der Garzeit zum Spargel geben.

Das Fleisch waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen. Öl in einer Pfanne erhitzen, Fleisch darin bei mittlerer Hitze von jeder Seite zwei bis drei Minuten braten. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Inzwischen Butter in kleine Würfel schneiden. Ein Achtel Liter Wasser in einem kleinen Topf erwärmen und Soßenpulver mit einem Schneebesen einrühren. Aufkochen lassen. Butter bei schwacher Hitze gut unterschlagen. Mit Weißwein abschmecken. Spargel vorsichtig aus dem Wasser heben, in vier Portionen teilen und jeweils mit Lauchzwiebelgrün zusammen binden. Spargelpäckchen nach Belieben mit Rosa Beeren bestreuen. Mit etwas Soße und je einem Rindermedaillon auf Tellern anrichten. Mit Lauchzwiebelgrün servieren. Dazu schmeckt Baguette.

Guten Appetit!

Quelle: www.lecker.de