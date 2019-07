Anzeige

Zünftige Eröffnung am 26. Juli

Standkonzert, Volksfestumzug und Bieranstich im Festzelt

Traditioneller Auftakt zur Neuburger Volksfestwoche ist am Freitag, 26. Juli, um 16.30 Uhr auf dem Schrannenplatz mit einem Standkonzert der Stadtkapelle Neuburg sowie Ehrentänzen der Trachtenvereine aus Neuburg und Umgebung. Auch heuer wieder werden Bier, Brezen und alkoholfreie Getränke an die Bürger kostenfrei ausgegeben.

Um 17.15 Uhr kommt es dann zum großen musikalischen Showdown, wenn die Kapellen (die Stadtkapelle mit Jugendblasorchester, die Baringer Blaskapelle, die Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen, der Posaunenchor Marienheim, die Marktmusikkapelle Burgheim und die Marktkapelle Rennertshofen) sternförmig aus allen Himmelsrichtungen nacheinander auf den Schrannenplatz marschieren und dort gemeinsam aufspielen. Um 18 Uhr startet im Anschluss der große Volksfest-Umzug quer durch Neuburg: 7 Kapellen, 6 Kutschen, je ein Brauereiwagen von Juliusbräu und Gutmann, ein Pferdegespann mit Zille, 31 Vereine und die Schausteller – insgesamt über 1.000 Mitwirkende – werden am Zug teilnehmen. Dieser startet von der Adlerstraße über die Hirschen-, Schäffler- und Hechtenstraße zum Oswaldplatz, mündet dort in die Münchener Straße und zieht dann durch die Sudetenland- und Berliner Straße auf das Volksfestgelände. Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling eröffnet um 19 Uhr das Volksfest mit dem Bieranstich. Die Moderation auf der Bühne liegt in bewährter Hand von Klaus Benz, der im Beisein zahlreicher bayerischer „Königinnen“ zum letzten Mal durch den Abend führen wird. Die Original Waidhauser Blasmusik sorgt für zünftige Stimmung im Festzelt.

Text: extra/oH