FINE DINE Box Augsburg zu Ostern 2024 verschenken

Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk zu Ostern ist, findet mit der FINE DINE Box das perfekt Präsent. 12 Restaurants aus Augsburg laden zu einer Genussreise.

Mit den ersten Frühlingsgefühlen rückt auch das Osterfest 2024 immer näher. Die Kinder freuen sich über Schokoladenhasen und andere Kleinigkeiten und haben besonders viel Spaß bei der Suche nach dem Osternest. Doch auch Erwachsene werden gerne überrascht. Allerdings wissen die wenigsten, womit sie ihren Liebsten tatsächlich eine Freude machen können.

Mit der FINE DINE Box liegt man immer richtig. Damit kann man entweder einem eine Freude machen, oder gleich mehrere kleine Überraschungen in den Osternestern verteilen. In der Box enthalten sind nämlich zwölf Gutscheine für Restaurants in der Region Augsburg. Und wer freut sich nicht über gemeinsame Zeit mit dem Lieblingsmenschen in stimmungsvoller Atmosphäre? Nebenbei wird man auch noch mit kulinarischen Köstlichkeiten und zuvorkommendem Service verwöhnt.

Die FINE DINE Box ist das perfekt Geschenk. 12 Restaurants aus Augsburg und der Region beteiligen sich genussvollen Gutscheinen. Foto: AZ

FINE DINE Box zu Ostern 2024: 12 Gutscheine für Restaurants in der Region Augsburg verschenken

Die Feiertage rund um Ostern eignen sich zudem hervorragend, um den ersten Gutschein einzulösen. Zum einen haben viele noch frei und zum anderen macht der Frühlingsbeginn einen wieder unternehmungslustiger.

Unter den teilnehmenden Gastronomen sind sowohl bodenständige Familienbetriebe als auch moderne Häuser, sodass einer vielseitigen Genussreise durch die Region Augsburg nichts mehr im Wege steht. Gleichzeitig wird man eingeladen, die Gastronomie seiner Heimat noch mal ganz neu kennenzulernen und gelangt an Orte, die man sonst vielleicht gar nicht besucht hätte.

Gemeinsam mit dem Beschenkten wird das Restaurant ausgewählt, welches man besuchen möchte, reserviert am besten vorab einen Tisch und am Abend übergibt man den Gutschein. Dann wird die Zweisamkeit genossen und man kann sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Wer die FINE DINE Box rechtzeitig zu Ostern erhalten möchte, sollte bald bestellen. Es sind nur noch wenige Exemplare der limitierten Box auf Lager. Dann muss nur noch das Nest befüllt werden.

Noch bis 25. März 2024 bestellt und pünktliche Lieferung zu Ostern erhalten:

Bei Bestellungen bis zum 25. März 2024, 12 Uhr wird die FINE DINE Box noch pünktlich vor Ostern geliefert.

Die Gutscheine bieten unterschiedliche Vergünstigungen. Foto: AZ

Diese Restaurants aus der Region Augsburg sind in der FINE DINE Box dabei:

Sartory Wertgutschein über 70 Euro & Begrüßungs-Aperitivs

CÔCÔ Wertgutschein über 25 Euro & 2 Begrüßungs-Aperitivs

Magnolia Wertgutschein über 50 Euro

Restaurant Ofenhaus Wertgutschein über 50 Euro & 2 Begrüßungs-Aperitivs

Nose & Belly Gutschein im Wert von 54 Euro & 2 Begrüßungs-Aperitivs

Restaurant Federspiel Wertgutschein über 50 Euro

Perlach Acht Wertgutschein über 40 Euro & 2 Begrüßungs-Aperitivs

Manyo Wertgutschein über 25 Euro & 2 Begrüßungs-Aperitivs

Gasthaus Settele Wertgutschein über 25 Euro & 2 Begrüßungs-Aperitivs

Ripasso Wertgutschein über 25 Euro & 2 Begrüßungs-Aperitivs

Steakmanufaktur Wertgutschein über 25 Euro

Berghof Wertgutschein über 20 Euro

Die FINE DINE Box: