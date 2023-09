Freie Trauung und Modezauber

Brautpaare aufgepasst: Am Wochenende ist Hochzeits- & Eventmesse in Landsberg

Inspirationen fürs Heiraten gesucht? Wunderbar! Am Wochenende, Samstag, 30. September, 13 bis 17 Uhr, und Sonntag, 1. Oktober, 10 bis 17 Uhr, findet die Hochzeits- und Eventmesse in der Aula der Mittelschule Landsberg (Eingang über Hindenburgring 48) statt.

Brautpaare sind herzlich eingeladen, ihr geplantes Fest entspannt mit den passenden Dienstleistern zu gestalten. Ob zauberhafte Brautkleider, edler Blumenschmuck oder die perfekte Band für die Hochzeit: Unter den zahlreichen Ausstellern finden Verliebte und Verlobte den passenden Partner, der ihnen für den schönsten Tag im Leben kompetent zur Seite steht. Wer seinen Geburtstag, eine Kommunion oder eine Firmenfeier ausrichten möchte, der entdeckt an den beiden Messetagen ebenfalls den optimalen Dienstleister für seine individuellen Wünsche. Es ist ein interessanter Mix aus regionalen und namhaften, großen Ausstellern vertreten. „Diese kommen auch gerne von weit her zu uns nach Landsberg, um bestmöglich zu beraten und zu inspirieren“, freut sich Veranstalter Thomas Dormeyer. Wer einen professionellen Party- oder Hochzeits-DJ sucht – DJ Tomix ist live bei der Modenschau zu erleben mit Musik und Moderation. Gleich vormerken: Das absolute Highlight der Messe sind die Modeschauen. Zweimal am Samstag (14 und 16 Uhr) und dreimal am Sonntag (11, 14 und 16 Uhr) sind dort die aktuellen Trends in Sachen Hochzeit-Outfit zu sehen. Und: Nach jeder Modenschau gibt es eine tolle Verlosungsaktion.

Messe mit vielen Highlights

Wer einmal eine Freie Trauung live erleben möchte, der kann eine solche am Samstag, um 13.20 und 15.20 Uhr sowie am Sonntag, um 10.20, 13.20 und 15.20 Uhr mit Redner/-in, Musik, Zelt und rotem Teppich vor Ort miterleben.

Auch für das leibliche Wohl der Messebesucher ist das ganze Wochenende über gesorgt: Kostenloser Kaffee für alle Gäste, Livemusik, süße Kuchen- und Torten-Proben und zahlreiche weitere Probieraktionen bieten am Samstag und Sonntag einen guten Vorgeschmack auf das geplante Fest, beziehungsweise den schönsten Tag im Leben zweier Menschen. (monam)

Hochzeits- und Eventmesse

Samstag, 30. September, 13 bis 17 Uhr, und Sonntag, 1. Oktober, 10 bis 17 Uhr, in der Aula der Mittelschule Landsberg (Eingang über Hindenburgring 48). Mehr Infos gibt´s im

Internet unter www.hochzeitsmesse-landsberg.de

Kostenlosen Eintritt zur Messe sichern

Die Hochzeits- und Eventmesse bietet Paaren zahlreiche Inspirationen für ihre Hochzeit. Zudem dürfen sich die Besucher auf tolle Highlights freuen. Wir verlosen 10 x 2 Eintrittskarten für die Hochzeitsmesse auf der Internetseite unter https://www.hochzeitsmesse-landsberg.de/besucher/freikarten-gewinnspiel/