FC Augsburg: Immer wieder Mönchengladbach

Schon einige Male waren für den FCA Spiele gegen Borussia Mönchengladbach von großer Bedeutung. Wir werfen einen genaueren Blick auf das Duell gegen die Fohlenelf.

Immerhin: In der Bundesliga kann der FC Augsburg auf eine ausgeglichene Bilanz gegen den traditionsreichen Verein aus dem Westen der Republik verweisen. Je sieben Partien konnten FCA und Gladbach für sich entscheiden, acht Begegnungen endeten unentschieden. Lediglich zwei Siege der Schwarz-Weiß-Grünen gegen die Rot-Grün-Weißen in Liga 2 wenden das Blatt zugunsten der Fohlen-elf. Wir blicken auf einige wichtige Aufeinandertreffen zurück.

21. September 2007

FCA-Experten ahnen es schon: Wenn von den Torschützen Momo Diabang und Sören Dressler die Rede ist, dann liegt das besprochene Spiel schon etwas länger zurück. In seinem zweiten Zweitligajahr nach dem langersehnten Aufstieg 2006 traf der FCA am sechsten Spieltag das allererste Mal auf Mönchengladbach. Die Borussia war als Absteiger natürlich eine der großen Favoriten – und diesen Ruf bestätigten die Fohlen auch gegen den FCA. Trotz zweier Auswärtstreffer musste sich der FCA mit 2:4 geschlagen geben.

Auch das Rückspiel im Rosenaustadion konnten die Westdeutschen mit 2:0 für sich entscheiden. Am Ende der Saison kehrte Gladbach als souveräner Meister in die höchste Spielklasse zurück, der FCA konnte erst beim Saisonfinale mit einem Punktegewinn gegen Jena den Klassenerhalt feiern.

28. April 2012

Für die meisten Experten war klar, wer in der Bundesligasaison 2011/12 ein sicherer Absteiger sein würde: der FC Augsburg, der in dieser Spielzeit erstmals in der Bundesliga vertreten war. Aber kampflos ergeben, das wollte sich die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay ganz sicherlich nicht. Zur Winterpause standen die Rot-Grün-Weißen mit 15 Punkten zwar auf einem Abstiegsplatz, der Abstand auf einen Rang, der den Verbleib in der Beletage sichern würde, war allerdings nicht groß.

Klassenerhalt: FCA rettete sich 2012 in Mönchengladbach

Das Zittern nahm bereits am vorletzten Spieltag ein Ende: Der FCA gastierte in Mönchengladbach, ein Sonderzug brachte reichlich Anhänger mit. Und die konnten nach 90 Minuten jubeln: Dank eines torlosen Unentschiedens war den Augsburgern ein weiteres Jahr in der Bundesliga nicht mehr zu nehmen.

23. Mai 2015

Drei Jahre später gastierte der FCA am letzten Spieltag in Gladbach. Und wieder ging es um viel, diesmal um einen internationalen Startplatz. Genauer gesagt ging es für den FCA darum, ob er in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Europa League starten würde oder erst in die Qualifikation müsste.

Größer Vereinserfolg: Als der FCA in Gladbach in die Europa League einzog

Für die Fuggerstädter begann die Partie nicht wirklich gut, Raffael brachte den Gastgeber in Führung. Doch der zweite Durchgang gehörte den Augsburgern, vor allem, nachdem Mönchengladbach durch eine Rote Karte dezimiert war. Durch Tore von Höjbjerg, Matavz und Mölders konnte der FC Augsburg die Partie drehen – und den direkten Einzug in die Europa League feiern. Erstmals durfte sich der FCA international präsentieren.