FC Augsburg vs. Mainz 05: interessante Fakten zum Spiel

Am 5. Spieltag der noch jungen Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt der FC Augsburg den 1. FSV Mainz 05. Wir haben im Vorfeld Interessantes zum Duell zusammengetragen.

Bislang konnten beide Mannschaften nicht überzeugen. Die Mainzer stehen mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Augsburg geht es nicht viel besser: Die Fuggerstädter haben einen Zähler mehr auf dem Konto und lechzen nach dem ersten dreifachen Punktgewinn der Spielzeit. Was Sie sonst noch wissen sollten, um am Spieltag mit Detailwissen zu glänzen:

Premiere: Als Augsburg und Mainz das erste Mal aufeinandertrafen

Man muss in den Geschichtsbüchern schon ein wenig zurückblättern, um auf das erste Aufeinandertreffen der Augsburger mit den Mainzern zu stoßen. 1974 hatte der FCA nur ganz knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst, war aber als Meister der Regionalliga Süd für die neu eingeführte 2. Liga qualifiziert.

Ähnlich war es kurz zuvor den Mainzern ergangen: 1973 wurde erstmals der Titel in der Regionalliga Südwest gefeiert, in der Aufstiegsrunde aber musste man Viktoria Köln den Vortritt lassen. Im Folgejahr qualifizierte man sich als Fünfter für das Unterhaus. Torlos endete am 30. November 1974 die erste Begegnung der beiden Mannschaften, 6000 Zuschauer im Augsburger Rosenaustadion verfolgten die Partie.

Michael Thurk: Torjäger beim FCA und in Mainz

In der Zweiliga-Spielzeit 2009/10 holte Michael Thurk im Trikot des FC Augsburg mit 23 Treffern die Torjägerkanone. Von 1999 bis 2004 spielte der gebürtiger Frankfurter für die Mainzer, nach seinem unglücklichen Wechsel nach Cottbus kehrte der Stürmer ein halbes Jahr später zum FSV zurück. Zu Beginn der Saison 2006/07 unterschrieb er bei der Eintracht aus seiner Geburtsstadt und zog schließlich in der Winterpause 2007/08 weiter zum FCA, wo er maßgeblich am erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga beteiligt war.

Pokal: So liefen die Duelle zwischen Augsburg und Mainz

Zweimal trafen bisher der FCA und der FSV im DFB-Pokal aufeinander. Erstmals in der 2. Runde in der Saison 1980/81. Der Zweitligist aus Augsburg hatte das Heimrecht und besiegte den Drittligisten aus Mainz vor 1000 Zuschauern im Rosenaustadion mit 2:0. Ein Wiedersehen im prestigeträchtigen Wettbewerb gab es erst Ende Oktober 2018. Im Duell der Bundesligisten empfing der FCA in der 2. Runde die Mainzer und konnte sich in einem spannenden Spiel mit 3:2 nach Verlängerung durchsetzen. Der FCA schaffte es damals bis ins Viertelfinale, wo man nach Verlängerung knapp gegen RB Leipzig unterlag.

Marco Richter spielte bis 2021 beim FC Augsburg, ehe er zu Hertha BSC in die Hauptstadt weiterzog. Mittlerweile kickt er in Mainz und kehrt mit den Rheinhessen am Samstag, 23. September 2023, in die Friedensstadt zurück. Foto: Ulrich Wagner

Marco Richter: FCA-Eigengewächs kehrt mit Mainz nach Augsburg zurück

Aus dem aktuellen Mainzer Kader hat nur ein Spieler eine rot-grün-weiße Vergangenheit – aber dafür eine lange. Marco Richter spielte ab 2012 in der FCA-Jugend und kam für die Profis zwischen 2017 und 2021 auf 97 Einsätze.