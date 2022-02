Bratwürste mal anders

Eine beliebte Kombination aus England: Bratwürste, Kartoffelbrei und Zwiebelsoße

Zutaten für vier Personen

4 würzige Bratwürste oder Bratwurstspiralen – grob oder fein, ganz nach persönlichem Geschmack

4 große, rote Zwiebeln

5 EL Balsamicoessig

1 Brühwürfel

1/2 Liter Wasser

Zubereitung

Für die Zwiebelsoße die Zwiebeln halbieren und in feine Scheiben schneiden. Etwas Öl in einem Topf erhitzen, die Zwiebeln anbraten und zugedeckt bei mittlerer Temperatur circa 15 Minuten weich dünsten. Dann die Hitze kurz hochdrehen, mit Balsamicoessig ablöschen und dann wieder bei mäßiger Hitze etwas einköcheln lassen. Einen halben Liter Wasser und den Brühwürfel dazu und weiter köcheln lassen, bis die Soße dick eingekocht ist. Die vier Bratwürste in der Pfanne schön kross braten, sie dürfen ruhig etwas knusprig werden. Die Würste auf einem guten Löffel Kartoffelbrei in einem tiefen Teller servieren und mit der Zwiebelsoße übergießen.

Tipp

Die Kombination mag für uns ungewohnt sein, doch die Engländer lieben dieses Gericht. Der Kartoffelbrei ist cremig, die Würste schön knusprig, die süßlichen, weichen Zwiebeln runden alles ab. Es ist schnell gemacht und wärmt an kalten Wintertagen ganz hervorragend.

Guten Appetit!