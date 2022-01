Schweinefilet-Röllchen mit Zucchinifüllung

Schnell fertig, kalorienarm und megalecker

Zutaten (für vier Personen)

1 Schweinefilet

2 frische feine Bratwürste vom Metzger

2 Zucchini

1 EL scharfes Tomatenmark

1/8 l Wasser

1 Glas trockenen Weißwein zum Beispiel Riesling

Meersalz

Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Die Zucchini waschen und die Enden abschneiden. Dann halbieren und mit einem Löffel das Kerngehäuse herauskratzen und in etwa zehn Zentimeter lange Streifen schneiden. In einer Pfanne wenig Olivenöl erhitzen und die Zucchinistreifen kurz bissfest dünsten und mit Meersalz würzen. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

Das Schweinefilet von den Sehnen befreien und in vier gleichgroße Stücke schneiden. Diese der Länge nach nicht ganz durch halbieren (Schmetterlingssteaks) und zwischen zwei Gefriertüten flach klopfen. Das geht sehr gut mit einer Bratpfanne. Die Scheiben dann an der kürzeren Seite halbieren, so werden es kleinere Röllchen. Die Filetscheiben nebeneinander auf ein Brett legen. Das Brät aus den Bratwürsten drücken und gleichmäßig auf die Fleischscheiben streichen. Leicht salzen und mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen, zwei bis drei Streifen Zucchini darauflegen und zu einer Rolle formen und mit einer Rouladennadel feststecken und etwas salzen. Den Backofen Ober- und Unterhitze auf 150˚C vorheizen. Die Röllchen in Olivenöl von allen Seiten goldbraun anbraten, aus der Pfanne nehmen und in eine Auflaufform legen. Zu dem Bratenansatz in der Pfanne das Tomatenmark geben, kurz anrösten und mit dem Weißwein ablöschen, das Wasser dazugeben und kurz aufkochen und zu den Röllchen in die Auflaufform geben.

Die Auflaufform in den vorgeheizten Backofen geben und die Röllchen etwa 20 bis 30 Minuten durch garen. Kurz vor Ende der Garzeit die restlichen Zucchinistreifen in die Auflaufform geben und erwärmen.

Guten Appetit!