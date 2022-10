Wohlfühlzeit: Tipps für Gesundheit und Zufriedenheit

Strickwaren, Gewürze, Pfannen, Messer und vieles mehr - auf der Augsburger Herbstdult 2022 gibt es nichts was es nicht gibt. Doch auch Neues findet man heuer.

Selbstgemacht & regional

Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Pöttmes

Selbstgemacht trifft regional - so lautet das Motto des Herbstmarkts in Pöttmes. Er findet am Sonntag, 2. Oktober, statt. Auch die örtlichen Geschäfte öffnen.