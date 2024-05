77-Jähriger hat bei einem Brand in Frickenhausen Hab und Gut verloren: Gemeinde ruft zu Spenden auf

Plus Das Brandopfer steht ohne Wohnung und ohne Kleidung da. Die Gemeinde appelliert nun an die Solidarität der Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Durch einen Wohnhausbrand im Frickenhäuser Altort hat ein 77-jähriger Mann am Sonntag nicht nur seine Wohnung, sondern sein gesamtes Hab und Gut verloren. Die Gemeinde ruft deshalb zu Sachspenden auf, um das Brandopfer schnell mit dem Nötigsten zu versorgen. Gebraucht wird unter anderem jede Form von Kleidung wie Hosen, Unterwäsche, Socken, Jacken und Pullis, jeweils in den Größen XL sowie Schuhe der Größe 46 bis 47. Außerdem benötigt der Geschädigte Bettwäsche, Handtücher und Hygieneartikel sowie haltbare Lebensmittel und Getränke.

Wie Bürgermeister Günther Hofmann auf Nachfrage berichtet, wurde der 77-jährige bei dem Versuch, den Brand selbst zu löschen, leicht verletzt. Das Krankenhaus konnte er inzwischen wieder verlassen und wohnt in einer unmöblierten Wohnung der Gemeinde. Neben Sach- sind auch Geldspenden willkommen, so Hofmann weiter.