Frauen-Riesenslalom aus Sestriere am Samstag live im TV und Stream: Ski-Weltcup 2022/23 - Uhrzeit, Sender, Ergebnisse der alpinen Damen-Rennen vom 10.12. bis 11.12.

Im TV und Livestream stehen im Frauen-Ski-Weltcup alpin 2022 in Sestriere am Wochenende Slalom und Riesenslalom auf dem Programm. Wo kann man die Rennen sehen?

Nach den Speed-Rennen am vergangenen Wochenende sind am Samstag und Sonntag wieder die Technikerinnen gefordert: Die Frauen fahren im FIS-Weltcup 2022/23 einen Riesenslalom und einen Slalom in Sestriere (Italien). Der Riesenslalom steht am Samstag auf dem Programm, der Slalom am Sonntag. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wird Ski alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist der Frauen-Slalom in Sestriere?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen am Wochenende?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in Sestriere 2022 - Termine und Rennen

10.12.2022 10.30 Uhr: Frauen-Riesenslalom in Sestriere, Italien, erster Durchgang 13.30 Uhr: Frauen-Riesenslalom in Sestriere, Italien, zweiter Durchgang

11.12.202 10.30 Uhr: Frauen-Slalom in Sestriere, Italien, erster Durchgang 13.30 Uhr: Frauen-Slalom in Sestriere, Italien, zweiter Durchgang



Werden der Frauen-Slalom und Riesenslalom aus Sestriere heute live im TV übertragen?

Ja, die Rennen aus Sestriere werden auf Eurosport übertragen. Der Sender zeigt jeweils beide Durchgänge am Samstag und am Sonntag.

Frauen-Riesenslalom in Sestriere, am 10.12.22, erster Durchgang: Live auf Eurosport 1 (Startzeit 10.30 Uhr MEZ)

(Startzeit 10.30 Uhr MEZ) Frauen-Riesenslalom in Sestriere, am 10.12.22, zweiter Durchgang: Live auf Eurosport 1 (Startzeit 13.30 Uhr MEZ)

(Startzeit 13.30 Uhr MEZ) Frauen-Slalom in Sestriere, am 11.12.22, erster Durchgang: Live auf Eurosport 1 (Startzeit 10.30 Uhr MEZ)

(Startzeit 10.30 Uhr MEZ) Frauen-Slalom in Sestriere, am 11.12.22, zweiter Durchgang: Live auf Eurosport 1 (Startzeit 13.30 Uhr MEZ)

Der Sender Eurosport 1 ist nicht bei allen Anbietern in Bayern verfügbar und kostenlos. Deshalb bleibt Fans des Frauen-Ski-alpin-Weltcups noch die Möglichkeit der Übertragung im Livestream.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup Frauen 2022 aus Sestriere?

Zumindest im Live-Stream gibt es die Skirennen der Frauen aus Sestriere kostenlos zu sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen 2022 der Frauen aus Sestriere in seinem Livestream im Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Für die Deutschen geht unter anderem Lena Dürr an den Start, die bereits am Dienstag auf Instagram postete "Es ist wieder Rennwoche".

Zu den Favoritinnen im Slalom zählen neben der Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die beim Auftakt in Levi (Finnland) zweimal auf Platz 1 fuhr, momentan auch die Schwedin Anna Swenn Larsson und die Schweizerin Wendy Holdener, die sich im Slalom in Killington (USA) den ersten Platz teilten. Auch im Riesenslalom kann sich das Schweizer Team gute Chancen ausrechnen: Lara Gut-Behrami siegte in der Disziplin in Killington vor Marta Bassino (Italien) und Sara Hector. Von den deutschen Slalom-Fahrerinnen fuhr in dieser Saison noch keine auf das Podium, Lena Dürr wurde in Levi Vierte.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.