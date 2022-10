Letzte Generation kleistert Plakate an Schulen in Kempten - Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Was das Berufsschulzentrum Kempten und die Stadt dazu sagen.

Eigentlich ist es nur eine Ankündigung, die die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Berufsschulzentrum, am Carl-von-Linde- und am Hildegardis-Gymnasium aufgehängt haben. Immer dienstags informieren sie ab 18 Uhr im Piepmatz-Zentrum für Nachhaltigkeit über ihre Ideen. Doch nicht nur, dass Plakatieren an den Berufsschulen laut Stefan Weinpel, Geschäftsleiter des Zweckverbands Berufliches Schulzentrum, verboten ist.

Letzte Generation in Kempten: Plakate über "BMZ"-Schilder geklebt

Die Plakate wurden auch an Fenster und über Hinweisschilder für die Brandmeldezentrale gekleistert. Das wieder instand zu setzen, erfordere einen unverhältnismäßig großen Aufwand, sagt Polizeisprecher Dominik Geißler. Er schätzt die Kosten auf etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion ermittle deshalb wegen Verdachts auf Sachbeschädigung. Diese Straftat könne mit einer bis zu zweijährigen Freiheits- oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Geschäftsleiter des Zweckverbands Berufsschulen ärgert Doppelmoral

„Öl sparen statt Bohren“, steht auf den Plakaten. Weinpel ärgert die Doppelmoral. „Um die Plakate wegzubekommen, werden auch Ressourcen verschwendet.“ Die Stadt will zunächst von einer Anzeige absehen. „Wir haben ernste Probleme in der Welt und die junge Generation macht darauf aufmerksam. Das kann ich nachvollziehen“, sagt Sozialreferent Thomas Baier-Regnery. Man hoffe, dass die Gruppe keine weiteren Schäden verursacht. „Andernfalls behalten wir uns eine Reaktion vor.“

