Unfall in der Martinswand

06:04 Uhr

Italiener stürzt vom „Kaiser-Max-Klettersteig“ in Zirl in Tirol den Tod

Foto: CHROMORANGE / Ernst Weingartner via www.imago-images.de (Archiv)

Blick auf die Martinswand in Tirol. Vom sogenannten „Kaiser-Max-Klettersteig" stürzte am 5. Oktober 2022 ein Mann in den Tod.

Von Allgäuer Zeitung

Tödlicher Alpinunfall in Gemeindegebiet Zirl in Tirol. Ein Italiener stürzte vom „Kaiser-Max-Klettersteig" in den Tod. Wie konnte das passieren?

Ein in Österreich wohnhafter Italiener stürzte in der Martinswand vom sogenannten „Kaiser-Max-Klettersteig“ im Gemeindegebiet Zirl ab. Bei seinem Sturz am 5. Oktober 2022 gegen 17 Uhr zog er sich tödliche Verletzungen zu. Der Verunglückte wollte nach Zeugenaussagen den Klettersteig ohne Begleitung durchsteigen. Auch deshalb ist die genaue Absturzursache noch nicht bekannt. Weitere Kletterer, die zur Unfallzeit im Einstiegsbereich des Klettersteigs waren, bemerkten den Absturz. Sie riefen den Notarzt und leisteteten Erste Hilfe. Tödlicher Bergunfall in Tirol: Notarzt kann nur noch Tod feststellen Der eintreffende Notarzt des Notarzthubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen.

