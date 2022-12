So wird das Wetter in Bayern heute (1.12.) und morgen

Der Osten Bayerns hat heute Chancen auf Auflockerungen. Wie wird das Wetter am Donnerstag in den anderen Regionen im schönsten Bundesland Deutschlands?

So meldet es der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum heutigen Bayern-Wetter: "An der Flanke eines Russlandhochs wird aus Nordosten kalte und trockene Luft nach Bayern gelenkt, die allerdings bodennah feucht und kalt ist. In der Nacht zum Freitag setzt sich im Norden wieder Tiefdruckeinfluss durch."

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Donnerstag in Bayern

Heute Vormittag zum meteorologischen Winteranfang 2022 ist es in Bayern meist stark bewölkt, anfangs ist vereinzelt nebelig. Im Tagesverlauf kommt vereinzelt leichter Sprühregen, oberhalb von etwa 700 Meter als Schneegriesel. Der Osten hat nachmittags Chancen auf Auflockerungen. Die Höchsttemperaturen in Bayern liegen heute bei 0 bis 5, in Unterfranken bis 7 Grad.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

In der Nacht zum Freitag ist es meist bedeckt In der Westhälfte oft trüb, von Sachsen und Thüringen kommt leichter Schneefall auf. In Unterfranken liegen die Temperaturen zwischen 3 und 0 Grad, an den Alpen und im Bayerwald bei -3 Grad. Örtlich könnte es glatt werden.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

In der Nacht zum Freitag im Norden leichter Schneefall.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 laufen im Oberallgäu die ersten Skilifte.

Größere Niederschläge und Schneefälle erwarten Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bayern laut Prognosen erst ab dem zweiten Advent. Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig und glatt heute in Bayern?

Mit geringer Wahrscheinlichkeit ist örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 m zu rechnen. Bis in den Vormittag herrschen besonders in Ostbayern und in Alpennähe vielerorts Tiefstwerte zwischen -1 und -3 Grad. Dabei kommt es vereinzelt zu geringer Glätte durch gefrierende Nässe oder Reif.

Wird es windig am Donnerstag in Bayern?

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Freitag ist es in Bayern überwiegend bedeckt. Im Norden Bayerns fällt gebietsweise leichter Schnee und Schneeregen, südwärts ausbreitend. Am Bayerwald ist es teils aufgelockert, auf den Alpengipfeln nach Westen hin sonnig. Höchsttemperaturen zwischen -1 Grad in Hochfranken und +5 Grad am unteren Main und Bodensee. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.