Am Karfreitag kommt Fisch auf den Tisch: 3 Rhöner Köche stellen ihr Lieblingsrezept zum Nachkochen vor

Plus Fisch kochen wie die Profis: Was kommt bei Rhöner Köchinnen und Köchen an Ostern auf den Tisch? Hier sind 3 Ideen für den fleischfreien Karfreitag.

Von Franziska Sauer, Gerhard Fischer, Kristina Kunzmann

Am Karfreitag kommt Fisch statt Fleisch auf den Tisch! Dieser Grundsatz gilt bei vielen – vor allem katholischen – Rhönerinnen und Rhönern noch immer. Doch es müssen nicht immer Heringssalat, Rollmops, Karpfen oder Fischstäbchen sein. Drei Profi-Köche aus Rhön-Grabfelder Restaurants stellen ihr jeweiliges Lieblingsrezept für ein Fischgericht vor, das jeder leicht zu Hause nachkochen kann.

1. Tobias Grams, Fränkischer Hof Bad Neustadt: Black-Tiger-Garnelen mit Bärlauch-Tagliatelle

Die Mutter Bäckerin, der Sohn Koch: Das klingt nach einer guten Kombination in der Familie von Tobias Grams. Er ist seit fünf Jahren Küchenchef im Hotel Restaurant Fränkischer Hof in Bad Neustadt. Zum Karfreitag serviert der 30-Jährige Black-Tiger-Garnelen mit cremigen Bärlauch-Tagliatelle, Kirschtomaten und Parmesanchips. "Fischfilet ist ja nicht jedermanns Sache, da passen die Garnelen gut. Außerdem ist das Gericht so simpel, dass es jeder daheim nachkochen kann", erklärt der Koch. "Das Besondere daran ist für mich das Zusammenspiel mit dem Bärlauch, der ja jetzt Saison hat. Privat gehe ich auch selbst gerne raus zum Sammeln, natürlich nicht in Naturschutzgebiete".

