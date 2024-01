Hammelburg

18.01.2024

Angst vor Wasser und Höhe: Trotzdem tritt der Hammelburger Matthias Mangiapane beim RTL-Turmspringen 2025 an

Matthias Mangiapane stellt sich gerne neuen Herausforderung. 2020 hatte er sich auf das "Promiboxen" vorbereitet, 2025 soll es die Teilnahme am RTL-Turmspringen werden.

Plus Noch während er im "Forsthaus Rampensau" auf ProSieben zu sehen ist, plant Mangiapane sein nächstes TV-Projekt. Warum man ihn nicht in Hammelburg üben sehen wird.

Was seine Präsenz im Privatfernsehen angehen, hat das Diebacher Trash-TV-Sternchen Matthias Mangiapane aktuell einen Lauf. Gerade ist er auf ProSieben im Duett mit Mutter Dagmar wöchentlich im "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Bei unterschiedlichen Wettspielen und Alltagsaufgaben, so viel sei verraten, hat es das Duo bis ins Finale, das am 14. Februar ausgestrahlt wird, geschafft.

Zusätzlich motiviert durch das Abschneiden bei "Promi Big Brother" gegen Ende des vergangenen Jahres verkündet Mangiapane jetzt seinen nächsten Coup, der weitere Aufmerksamkeit verspricht: "Ich bin beim RTL-Turmspringen 2025 dabei", blickt er gegenüber dieser Redaktion voraus. Dieser einst von TV-Entertainer Stefan Raab ins Leben gerufene Wettbewerb genießt große Popularität.

