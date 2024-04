Schweinfurt

17:00 Uhr

Bekleidungsgeschäft "lost&found" in Schweinfurt schließt: "Die Schweinfurter sind nicht bereit für etwas Neues."

Das Bekleidungsgeschäft "lost&found" in der Zehntstraße in Schweinfurt schließt. Dabei ist die Eröffnung erst wenige Monate her. "Schweinfurt ist schwieriger als gedacht", sagt Inhaber Kutay Cat.

Von Désirée Schneider

Dem Ladensterben entgegenwirken, dem Onlinehandel trotzen und junge Leute zurück in die Innenstadt ziehen – im August 2023, kurz vor der Eröffnung des Bekleidungsgeschäfts lost&found in Schweinfurt, hatte Inhaber Kutay Cat große Ziele. "Mit unserem Geschäft wollen wir versuchen, dass die Jugend wieder in der Stadt einkauft und sich nicht alles online abspielt", sagte der Schweinfurter damals im Gespräch mit dieser Redaktion.

Mode im Streetstyle, also lässige Outfits und übergroße Schnitte, sollten ein eher junges Klientel anziehen. Auch seine eigene Modelinie wollte Cat im lost&found verkaufen. Jetzt, knapp acht Monate nach der Eröffnung, sei die anfängliche Euphorie jedoch abgeflacht, sagt der Schweinfurter. Das Konzept sei nicht aufgegangen, das lost&found soll bereits nach wenigen Monaten wieder schließen. "Es fehlt einfach an Umsatz", sagt Cat.

