"Da können wir auch Weihnachten verlegen": In Burgsinn findet die Kirb heuer einen Monat früher statt – oder doch nicht?

Plus Soll die Burgsinner Kirchweih statt im November fortan im Oktober stattfinden? Ein Thema, das bereits für viel Ärger gesorgt hat – obwohl die Entscheidung noch aussteht.

Erich Wolf ist verärgert. Grund dafür ist die Debatte über eine Verlegung der Burgsinner Kirchweih vom November in den Oktober – oder vielmehr, dass die Entscheidung darüber seiner Ansicht nach bereits gefallen ist. "Da können wir auch gleich Weihnachten, Ostern und Fasching verlegen – alles zusammen auf ein Wochenende zu einer Zeit, wo gutes Wetter ist", echauffiert sich Wolf, der in Burgsinn der Volkstanz- und Trachtengruppe vorsteht. Die hatte den Brauch vor gut dreißig Jahren überhaupt erst wieder aufleben lassen.

Dabei handelt es sich um ein Fest, das wie in vielen anderen Gemeinden auch unter dem Namen "Kirb" alljährlich den Tag der Weihe der katholischen Dorfkirche feiert. Im letzten Jahr lockte seine Eröffnung mit dem Aufstellen des Kirbbaums gut 200 Menschen zum Aufstellungsort bei der Schule.