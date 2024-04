Das Ende der braunen Eier? Experten aus der Region widersprechen den Gerüchten

Plus Woran erkennt man, ob ein Huhn braune oder weiße Eier legt? Was sind die Unterschiede zwischen weißen und braunen Eiern? Allerlei Wissenswertes rund um das ovale Lebensmittel.

Laut Christian Endres, Leiter des Hühnerhofs "Endres-Ei" in Großrinderfeld (Lkr. Main-Tauber) steht bei seinem Freund Henner Schönecke, Vorsitzender des Bundesverbands der deutschen Eierzeuger, das Telefon nicht mehr still. Grund dafür sei Schöneckes Aussage gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa), dass es bald keine braunen Eier mehr geben werde, weil weiße Hennen einfacher zu halten seien und länger leben und legen würden.

Einige Leserinnen und Leser der Main-Post widersprachen zudem der Aussage, weiße Hennen legten weiße Eier, braune Hennen hingegen braune. Was stimmt denn nun? Und wird es zukünftig wirklich keine braunen Eier mehr geben? Experten aus der Region klären auf.