Kitzingen

11:00 Uhr

Das Schicksal des Uwe Hartmann: Zwei Brände, ein Parteiaustritt und der Kampf um Schmerzensgeld und Schadensersatz

So sah es nach dem Brand Anfang Juni 2023 im Haus von Uwe und Birgit Hartmann in Etwashausen aus. Ausgelöst hatte das Feuer der Herd vorne links in einem Nebengebäude.

Plus Uwe Hartmann ging zwei Jahre durch die Hölle. Zu einem Brandanschlag und einem Wohnungsbrand kamen politische Verwerfungen, Bürokratie-Irrsinn und Gerichtstermine.

Von Frank Weichhan

Wie viel Unglück, wie viele Verwerfungen passen in zwei Jahre? Bei Uwe Hartmann, ehemaligem Stadt- und Kreisrat in Kitzingen, ist die Antwort einfach: zu viel. Alles fing im Februar 2022 an, als ein Brandanschlag auf sein Auto verübt wurde. Der auffällig verzierte Smart war so etwas wie eine fahrende Werbebotschaft des Mannes, der damals für die Bayernpartei im Kitzinger Stadtrat und im Kreistag saß.

Das Hinguck-Auto wurde zur Zielscheibe eines unter Betreuung stehenden jungen Mannes, der mit der Corona-Politik des Kitzingers so gar nicht einverstanden war – das reichte, um den Smart in Flammen aufgehen zu lassen.

