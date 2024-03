Gerbrunn

vor 43 Min.

Die Eis-Preise steigen – aber nicht überall: Das kostet die Kugel Eis 2024 im Landkreis Würzburg

Plus Die Eis-Preise pro Kugel variieren im Landkreis Würzburg von <a href="https://www.mainpost.de/regional/hassberge/der-sommer-kann-kommen-8-eisdielen-im-landkreis-hassberge-und-was-sie-besonders-macht-art-11433709">Eisdiele</a> zu Eisdiele. Das sagen die Betreiber über ihre Kalkulation in der diesjährigen Saison.

Von Marie Allmansberger

Die Temperaturen werden frühlingshaft. Alt und Jung zieht es wieder vermehrt ins Freie – damit steigt auch die Lust auf erfrischendes Eis. In Zeiten von vielerorts steigenden Preisen in der Gastronomie stellt sich allerdings die Frage, inwiefern auch die Eisdielen und Eiscafés davon betroffen sind. Wie viel müssen Eisliebhaberinnen und -liebhaber im Landkreis Würzburg im Vergleich zum Vorjahr pro Kugel zahlen?

Die Eisdielen im Landkreis Würzburg reagieren unterschiedlich auf die Inflation. Einige Eisdielen wollen eine Erhöhung vermeiden – so auch Salvatore Trigilia von der Eisdiele "Salvas Eisladen" in Frickenhausen und "Salvas Eis & Bar" in Ochsenfurt: "Alles ist so viel teurer geworden, da wollten wir unsere Kunden verschonen." Die Kugel Eis kostet in seinem Eiscafé 1,60 Euro – unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Er erklärt, dass durch die langsam wieder sinkenden Einkaufspreise von Milch und Zucker, die er in seiner italienischen Herstellung verwendet, eine Preiserhöhung nicht nötig sein wird.

