Endspurt am Ellertshäuser See: Ein leerer Tresor taucht aus den Tiefen des Gewässers auf

Plus Nach der Sanierung des Hauptsees ist nun der kleine Vorsee an der Reihe. Beim Ablassen des Wassers kam ein unerwarteter Fund zum Vorschein.

Jetzt wurde er doch noch gefunden – der Schatz im Ellertshäuser See. Beim Ablassen des Wassers im Vorsee am Montag kam ein schwerer Tresor zum Vorschein. "Leider befand sich kein Schatz darin", meint Andreas Kirchner, der zuständige Abteilungsleiter beim Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen, schmunzelnd.

Die Rückwand des Tresors war herausgetrennt worden, der Tresor selbst leer. Vermutlich haben Diebe den "Schatz" ausgeräumt und den Stahlkoloss dann im Vorsee versenkt. Er liegt noch unten am Ufer. Aufgrund seines Gewichts muss er mit einer Baumaschine hochgezogen werden.