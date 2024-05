Frickenhausen

"Er hat praktisch nichts mehr": Überwältigende Solidarität für 77-Jährigen aus Frickenhausen nach Wohnhausbrand

Plus Nachdem ein 77-jähriger Rentner sein gesamtes Hab und Gut verloren hat, zeigen Frickenhäuserinnen und Frickenhäuser, was Gemeinschaft bewirken kann.

Von Gerhard Meißner

Der Brandgeruch liegt auch zwei Tage nach dem Feuer noch in der Luft. Vom Dach des Barockhauses in der Frickenhäuser Maingasse ragen nur noch die verkohlten Balken in den regnerischen Himmel. Am Sonntagnachmittag hat der Eigentümer, ein 77-jähriger ehemaliger Binnenschiffer, sein gesamtes Hab und Gut verloren. Am Montagmorgen haben Gemeinderätin Michaela Voshagen und Feuerwehrkommandant Matthias Ganz gemeinsam mit Bürgermeister Günther Hofmann eine Spendenaktion initiiert. Die Resonanz war überwältigend.

"Es wird oft schlecht über den Zusammenhalt in der Gemeinschaft geredet, aber wenn man die Leute braucht, sind sie da", sagt Michaela Voshagen. Am Abend steht sie im Frickenhäuser Feuerwehrhaus und hakt die letzten Punkte auf ihrer Bedarfsliste ab. Keine zwei Stunden hat es gedauert, um den alleinstehende Rentner mit dem Nötigsten für die kommenden Monate auszustatten – Kleidung, Hausrat, Wäsche.

