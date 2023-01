2023 keine Formel 1 mehr live und kostenlos bei RTL

RTL zeigt 2023 keine Rennen der Formel 1 mehr live und kostenlos im Free-TV und als Stream. Schauen Zuschauer ohne Pay-TV jetzt in die Röhre?

Die Formel 1 live im Free-TV sehen, das war bis vor zwei Jahren noch eine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Denn neben den Pay TV-Sendern zeigte der Kölner Sender RTL sämtliche F1-Rennen kostenlos im TV und als Stream im Internet. Das hat sich in der vorvergangenen Saison geändert: Die Rennen 2021 sowie die im Rennkalender 2022 gab es in Deutschland nur noch für Kunden des Pay-TV-Senders Sky zu sehen.

Einen Trost gab es aber für Rennsport-Fans, die kein Geld für die Formel 1 ausgeben wollen: Im frei empfangbaren Fernsehen konnten 2022 vier Rennen bei RTL geschaut werden - der Privatsender hatte sich eine entsprechende Sublizenz gesichert.

2023 keine Formel 1 mehr live bei RTL

Doch damit ist 2023 Schluss. Wie ein RTL-Sprecher der Bild am Dienstag bestätigte, wird der Kölner Sender 2023 keine Formel 1 mehr live im Free-TV oder als Stream im Internet zeigen. „Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte", zitiert die Seite den Sprecher.

Aktuell suche Sky einen neuen Partner für die kommende Saison. Die Top-Interessenten seien ProSieben und die Öffentlich-Rechtlichen, hieß es. Unklar ist aber noch, ob tatsächlich ein entsprechender Deal mit einem neuen Partner zustande kommt.

Diese 4 Rennen gab es vergangene Rennsaison kostenlos bei RTL zu sehen

24. April: Großer Preis der Emilia Romagna - F1 Imola live im Free-TV bei RTL.

3. Juli: Großer Preis von Großbritannien - F1 in Silverstone live im Free-TV bei RTL

4. September: Großer Preis der Niederlande - F1 Zandvoort live im Free-TV bei RTL

13. November: Großer Preis von Brasilien - F1 in Sao Paulo live im Free-TV bei RTL

Der Formel 1-Rennkalender 2023 sieht für dieses Jahr 23 Rennen vor. 24 Rennen wären laut F1-Reglement möglich, der Renn-Termin am 16. April in China ist aber wegen der dortigen Corona-Situation gestrichen worden. Start der Formel 1-Saison 2023 ist am 5. März in Bahrain.