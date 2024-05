Zeit für "Gartenträume" an Pfingsten: Messe in Traustadt für Pflanzen, Gartenkultur, Accessoires & Nostalgie

Plus Die Ausstellung im schönen Ambiente der Schlossscheune wendet sich an alle Freunde von Gärten und schönen Dingen. Sie zählt zu den größten Gartenmessen Frankens.

Traditionell am Pfingstwochenende bieten die ehemalige Schlossscheune in Traustadt (Lkr. Schweinfurt) und das umgebende Gelände die Kulisse für die "Gartenträume". Nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Schweinfurt handelt es sich bei der Ausstellung um die größte und einzige regionale Ausstellung für Gartenkultur, Wohnaccessoires und Heimnostalgie im Landkreis Schweinfurt.

Zwischenzeitlich zähle die jährlich stattfindende Veranstaltung zu den großen Events ihrer Art in Nordbayern. Im vergangenen Jahr zog der Besuchermagnet bei herrlichem Wetter geschätzt über 7000 Menschen an.