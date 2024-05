Geister-Kindergartengruppe in Erlabrunn: Hier gibt es 12 Kita-Notplätze, aber keiner nutzt sie. Warum?

Plus Die Kita-Notgruppe in Erlabrunn sorgt aktuell für Ärger zwischen der Gemeinde und dem Kita-Verein. Die Plätze sind da, die Kinder fehlen und es stehen viele Vorwürfe im Raum.

Hier läuft etwas schief: Das Verhältnis zwischen der Gemeinde Erlabrunn und dem ehrenamtlichen Träger der Kita, dem St. Elisabethen-Verein Erlabrunn ist schon seit längerem angespannt. Vorwürfe gibt es auf beiden Seiten. Im Zentrum der Streitigkeiten steht die frisch eingerichtete Kita-Notgruppe im eigens dafür umgebauten Gemeinde-Pfarrhaus.

Dort gibt es seit Oktober 2023 Plätze für zwölf Kinder unter drei Jahren, die aktuell aber nicht genutzt werden. Im Gemeindeblatt vom März dieses Jahres ließ die Gemeinde durchblicken, dass es beim Thema Notgruppe ordentlich gekracht hat zwischen den beiden Seiten. Was ist passiert?