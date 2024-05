Gerolzhofen

04:00 Uhr

Interview mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin: Was schützt Kinder und Jugendliche vor Depressionen?

Plus Die Wartelisten von Kinder- und Jugendpsychologen im Raum Schweinfurt sind lang. Depressionen gehören dabei zu den häufigsten psychischen Störungen bei Kindern.

Von Nicole Schmidt

Die Praxisräume von Regina Rauh (42) in Gerolzhofen wirken hell und freundlich, in den Regalen stehen Gesellschaftsspiele und Bücher, eine Wand ist mit Blumen verziert. Seit 2013 empfängt die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in ihrer Praxis Patienten unterschiedlichen Alters. Die jüngsten seien im Grundschulalter. Im Interview erklärt sie, woran Eltern Depressionen erkennen, welche Schutzfaktoren es gibt und wie die psychologische Versorgung in Schweinfurt ist.

Regina Rauh: Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Sie treten insbesondere im Pubertätsalter auf. Meine Kollegen und ich bekommen mehr Anmeldungen als in den letzten Jahren, das kann aber am erhöhten Bewusstsein liegen, weil die Krankheit früher wahrgenommen und benannt wird.

