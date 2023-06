Kampf der Realitystars bei RTL2: Finale ohne Matthias Mangiapane aus Hammelburg?

In der neunten und damit vorletzten Folge wird es nochmal ernst für die Kandidaten. Matthias Mangiapane kämpft um 40.000 Euro und den Einzug ins Finale.

Halbfinale, Ole! Die letzte "Kampf der Realitystars"-Folge vor der Finalshow steht an. Zehn Kandidaten kämpfen in der thailändischen Sala um den Titel "Realitystar des Jahres" und um ein Preisgeld von 40.000 Euro. Immer noch mit von der Partie ist der Hammelburger Matthias Mangiapane.

Matthias Mangiapane aus Hammelburg auf der Abschussliste

"Heute wird es ernst! Wer in der Sala unbestraft weitersenden will, der muss heute Vollgas geben", steht zu der Beginn des Briefes an die Teilnehmenden. Stichwort unbestraft – auch diese Woche müssen die TV-Sternchen wieder in einem Bestrafungsspiel gegeneinander antreten. Und zwar in Fünfer-Teams. Im Spiel "Skandal" gewinnt das Team, welches die meisten Schlagzeilen den passenden Promis zuordnet.

Also einfach gesagt: Boulevard-Memory. Der Franke Matthias Mangiapane tritt zusammen mit Sarah, Aneta, Sascha und Bernd gegen das Team von Lukas, Emmy, Serkan, Eva und Peggy an. Schnell geht das Team rund um Lukas in Führung. Trotz kurzer Aufholjagd verlieren schlussendlich "Matze" und seine Kameraden.

Als Konsequenz stehen sie damit auf der "Abschussliste". Das heißt, nur sie können in der "Stunde der Wahrheit" rausgewählt werden. Zur Bestrafung müssen die Verlierer rote Stirnbänder mit der Aufschrift "Nominiert" tragen. "Woah, dann auch noch rot. Ich hasse rot", kommentiert der sichtlich genervte Hammelburger seinen neuen Kopfschmuck.

Streit zwischen Matthias und Sarah eskaliert: "Ich würde mich schämen, Sarah!"

Im Anschluss daran müssen alle Kandidaten ihre Koffer packen. Auf die fünf Nominierten wartet im "RedAKTIONsbüro" des RTL-2-Teams ein verlockendes Angebot: Wer die meisten Luxusgüter, also die Koffer und die Betten der Mitstreiter opfert, darf sein Stirnband weitergeben. Für Matthias Mangiapane ist die Entscheidung klar: "Ich bin kein Gutmensch, das will ich gar nicht sagen. Aber ich bin jemand, der gerecht ist. Deswegen möchte ich niemanden was wegnehmen. Ich verkaufe niemanden", so der 39-Jährige.

Sarah Knappik dagegen opfert die meisten Luxusgüter aller Teilnehmenden und darf somit ihr Stirnband weitergeben. Damit ist Drama in der Sala vorprogrammiert. Gerade der Hammelburger und die Ex-Germanys-Next-Topmodel-Teilnehmerin sind in den vergangenen Folgen bereits öfters lautstark aneinandergeraten. So auch diesmal wieder.

Als ihre Entscheidung vor der Gruppe verkündet wird, sieht Matthias rot: "Das sag ich dir jetzt ins Gesicht. Du bist die Ratte! Du verkaufst jeden! Ich würde mich schämen, Sarah!" Sarah gibt ihr Stirnband an Emmy weiter. Auch im Interview danach lässt es sich Matthias nicht nehmen, nochmals gegen das blonde TV-Sternchen zu schießen: "Sarah hat im Grunde ihre Seele verkauft aus meiner Sicht. Und zwar für ein läppisches blödes Band wo nominiert draufsteht."

Nachdem wieder etwas Ruhe am thailändischen Strand eingekehrt ist, zeigt sich der sonst kämpferische Matthias von einer anderen Seite. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich bis zum Schluss hier drin bin. Niemals hätte ich das erwartet", gibt Matthias in einem Zweiergespräch mit Bernd preis. "Ich brauch nicht zu gewinnen, Bernd. Ich habe für mich schon gewonnen", so der 39-Jährige.

Mischt Mangiapane aus Hammelburg im Kampf um die 40.000 weiter mit?

Im Safety-Spiel landet das Team von Matthias und Sascha zwar auf dem Treppchen, aber den ersten Platz verpassen sie denkbar knapp. Eva und Emmy können sich durch den Sieg "safen". Natürlich bekommt Sarah von Emmy die Retourkutsche in Form des roten Stirnbandes wieder.

Als die neunte und letzte Stunde der Wahrheit schlägt, müssen also Matthias, Lukas, Bernd, Sarah und Aneta um ihr Weiterkommen zittern. Besonders an dieser Stunde der Wahrheit ist, dass zwei Kandidaten gehen müssen. Matthias verrät im Interview davor, dass er mit einem durchwachsenen Gefühl in die heutige Wahl gehe. Ob sein Gefühl täuscht?

Cathy Hummels stellt vor dem Münzwurf dem Hammelburger die Frage, ob er bis hierhin immer ehrlich, fair und mit offenen Karten gespielt habe. Darauf antwortet dieser: "Ich denke schon, dass ich immer bis hierhin fair und ehrlich gespielt habe. Auch mit Seiten natürlich, die man gesehen hat, die dem ein oder anderen nicht gefallen haben. Aber ich hoffe, dass man von dieser Seite bis zum Ende dieser Show nichts mehr sehen wird."

Als Matthias an der Reihe ist, landet seine erste Münze bei Sarah Knappik mit den Worten: "Ich denke, es sind genügend Worte gefallen. Wir finden keinen Weg zueinander." Sarah lässt die Entscheidung unkommentiert. Sein zweiter Münzwurf landet bei Lukas, für den er nur positive Worte übrig hat. Zwischenzeitlich sieht es auch mal für den Franken eng aus, doch schlussendlich fliegen Aneta Sablik und Sarah Knappik raus. Damit bleibt es spannend für den Hammelburger. Kann Matthias Mangiapane nächste Woche im Finale den Titel holen?