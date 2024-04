Knochenbrüche und Gehirnerschütterung: Neue Details zur Gewalttat an Säugling in Zeil

Plus Der brutale Angriff eines Vaters auf sein zwei Monate altes Kind hat für Entsetzen gesorgt. Das Motiv des Mannes bleibt unklar, die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Nach der brutalen Attacke eines Vaters auf sein zwei Monate altes Kind in Zeil (Lkr. Haßberge) sind neue Details über das Ausmaß der Verletzungen bekannt geworden. Wie die Staatsanwaltschaft Bamberg am Montag auf Nachfrage mitteilte, erlitt der Säugling durch den Vorfall "multiple Brüche und eine Gehirnerschütterung". Er befinde sich jedoch weiterhin außer Lebensgefahr.

Wie genau die schweren Verletzungen herbeigeführt wurden und welches Motiv hinter der Tat steckt, dazu möchte sich die Staatsanwaltschaft "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht äußern. Aus Sicherheitskreisen heißt es jedoch, dass bei dem Angriff keine Waffe zum Einsatz gekommen sei. Die Kriminalpolizei Schweinfurt und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln inzwischen wegen versuchten Mordes in dem Fall.