Aschaffenburg/Frickenhausen

18:45 Uhr

Mit biblischer Unterstützung: Lisa Lehritter aus Frickenhausen ist neue Fränkische Weinkönigin

Die neue Fränkische Weinkönigin Lisa Lehritter (Mitte) feierte mit Freundinnen ihren Sieg bei der Wahl in Aschaffenburg.

Plus Wer die Wahl in Aschaffenburg verfolgte, ging von einem engen Rennen aus. Am Ende setzte sich die 24-Jährige aber doch klar durch. Wie sie die Krone geholt hat.

Von Benjamin Stahl

"Noah wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg." Diesen Vers aus dem ersten Buch Mose hatte Lisa Lehritter zwar nicht parat. Irgendwie hat die Bibelstelle der 24-Jährigen aber wohl bei der Wahl der Fränkischen Weinkönigin am Freitag zur Krone verholfen.

Lehritter ist seit 1975 die erste Weinkönigin aus Frickenhausen im Landkreis Würzburg. In der Aschaffenburger Stadthalle setzte sie sich gegen die unter Beobachterinnen und Beobachtern favorisierte Anne Gümpelein aus dem mittelfränkischen Sugenheim und Laetitia Stockmeyer aus Oberschwarzach (Lkr. Schweinfurt) durch. Und das in nur einem Wahlgang - damit holte die Absolventin des Studiengangs Internationale Weinwirtschaft aus dem Stand die absolute Mehrheit unter der rund 100-köpfigen Jury.

